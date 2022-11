La Salernitana è alla ricerca di nuovi rinforzi a centrocampo in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal sito dedicato alla squadra campana, i granata sarebbero interessati a Edoardo Bove. Il centrocampista non sta trovando molto spazio alla Roma, infatti ha collezionato 10 presenze, ma per un totale di soli 116 minuti. Il classe 2002 potrebbe quindi provare una nuova avventura in Serie A per avere maggiore continuità.

(tuttosalernitana.com)

