Roma e Lazio hanno cerchiato entrambe il nome di Sasa Lukic per la campagna invernale. Il Torino, dati i rapporti freddi col giocatore, potrebbe trovarsi costretto a valutare una cessione. Che in caso di un rendimento alto al Mondiale permetterebbe alle casse del club di Cairo di incassare una cospicua cifra. In tutto ciò, va poi considerato l’aspetto contrattuale: la scadenza del rapporto tra Lukic ed il Toro è fissata tra 12 mesi.

(tuttosport)