Calciomercato Roma, dalla Spagna: tutti pazzi per Kiwior. Si inserisce anche l'Atletico Madrid

Le ottime prestazioni fornite da Jakub Kiwior hanno rapito l'attenzione di numerosi top club europei. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo, la concorrenza per il difensore centrale dello Spezia è sempre più folta. Oltre alla Roma, infatti, hanno messo gli occhi su di lui anche Atletico Madrid, Milan, Tottenham, West Ham, Villarreal e Juventus. Ad oggi proprio il Milan e i Colchoneros sono in vantaggio per accaparrarselo. Il club allenato da Simeone è alla ricerca di un difensore già per gennaio, ma prima di affondare il colpo sarà costretto a cedere qualcuno.

