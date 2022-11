Calciomercato Roma, dalla Spagna: ipotesi Bellerin a gennaio, il Barça lo spinge verso i giallorossi

Con la sosta dei campionati per dar spazio al Mondiale in Qatar e il mercato che si avvicina, si continua a parlare in casa Roma di un possibile rinforzo sulla fascia destra, anche dopo la vicenda Karsdorp, già nella finestra invernale. Il nome circolato negli ultimi giorni è quello di Hector Bellerin, in scadenza con il Barcellona il 30 giugno del 2023.

Secondo quanto scrivono in Spagna, il club blaugrana non intende proporre il rinnovo al terzino destro classe 1995 che vorrebbe giocare nella prossima stagione con il Betis, squadra in cui ha già militato e in cui andrebbe a titolo gratuito. Ma il Barcellona sarebbe più interessato ad un suo trasferimento alla Roma poiché è disposta a pagare una somma economica per metterlo a disposizione di José Mourinho già a gennaio.

(sport.es)

