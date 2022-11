Calciomercato Roma, dalla Russia: Bologna e Torino interessate a Shomurodov per gennaio

L'avventura di Eldor Shomurodov alla Roma non sta prendendo la piega sperata. Il ventisettenne, acquistato per poco meno di 20 milioni di euro dal Genoa nell'estate del 2021, sta trovando pochissimo spazio in questa stagione, infatti ha collezionato solamente 85 minuti di gioco. Il calciatore non è contento del trattamento e potrebbe cambiare squadra già durante la sessione invernale di calciomercato: su di lui c'è il forte interesse di Bologna e Torino, che hanno osservato molto attentamente l'uzbeko anche in estate. Shomurodov potrebbe partire in prestito, per poi trovare una sistemazione definitiva in estate.

