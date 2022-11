Calciomercato Roma: anche il Napoli su Frattesi

Anche il Napoli pensa a Davide Frattesi. Gli azzurri, infatti, stanno seguendo con attenzione il centrocampista classe '99. Nelle idee del direttore sportivo Giuntoli c'è quella di perseguire l'affare in estate, ma la folta concorrenza pronta a muoversi a giugno può indurre il club campano ad anticipare i tempi. La richiesta di partenza del Sassuolo è tra i 20 e i 25 milioni di euro. La Roma, dopo averlo trattato in estate, ha intenzione di riprovarci a gennaio, magari rimettendo sul piatto contropartite tecniche come Volpato o Bove. Più defilato il Milan.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE