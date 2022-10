Dall'Inghilterra: Wolverhampton e Bournemouth pensano a Di Francesco per la panchina

Eusebio Di Francesco accostato alla Premier League. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, il Wolverhampton sta pensando all'ex allenatore della Roma per la guida tecnica dopo l'esonero di Bruno Lage: ci sarebbero state delle trattative e l'ex giallorosso sarebbe pronto ad iniziare questa nuova avventura. Ai Wolves, ora in zona retrocessione in Premier, sono stati avvicinati anche i profili di Pedro Martins e Ruben Amorim per la panchina.

Anche il Bournemouth, inoltre, ha mostrato interesse per Di Francesco.

(90min.com)

