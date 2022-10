La Roma continua a monitorare la situazione del difensore Evan Ndicka, in scadenza il prosimo giugno con l'Eintracht Francoforte. Il giocatore non rinnoverà e su di lui c'è l'interesse di molte squadre: oltre ai giallorossi piace a Juventus e Milan. In Inghilterra si è fatto avanti anche l'Arsenal, ma il rinnovo di Gabriel Magalhaes con i Gunners rende questa pista più fredda.

(tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE