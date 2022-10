Calciomercato Roma, principio di intesa per il rinnovo di Zaniolo: 4 milioni a stagione e scadenza nel 2027

Dopo le voci estive di mercato, in casa Roma si torna a discutere del rinnovo contrattuale di Nicolò Zaniolo, in scadenza nel 2024. Secondo le informazioni del sito specializzato di mercato, durante la sosta per gli impegni delle Nazionali l'agente del 22 giallorosso, Claudio Vigorelli, ha trovato un principio di intesa con Tiago Pinto per il rinnovo e nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto per definire i dettagli.

Il classe '99 dovrebbe prolungare il suo accordo con la Roma fino al 2027 e dovrebbe percepire 4 milioni di euro netti a stagione. Nel prossimo summit si dovrebbe anche discutere della possibilità di inserire una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

(calciomercato.com)

