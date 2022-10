Calciomercato Roma: ipotesi Frattesi a gennaio. Aouar e Lukic le alternative

Dopo un lungo corteggiamento in estate, il profilo di Davide Frattesi viene accostato nuovamente alla Roma per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale. Il Sassuolo potrebbe riaprire la porta ad una sua cessione, secondo quanto fa sapere il sito specializzato di calciomercato, e nel frattempo sul centrocampista si registra l'interesse di alcune squadre di Premier League tra cui il West Ham. Il desiderio di Frattesi è quello di tornare a Roma e poi c'è da considerare che il 30% dell'incasso andrebbe comunque nelle casse giallorosse. Verso Sassuolo potrebbero partire uno tra Volpato e Bove.

In caso di nuove problematiche, si opterà per uno tra Aouar e Lukic: il primo è in scadenza con il Lione, che è disposto a cederlo per una cifra esigua a gennaio per non perderlo a zero in estate; il secondo ha detto di non voler rinnovare con il Torino.

(calciomercato.com)

