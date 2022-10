Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Manchester United fortemente interessato ad Abraham

Continuano a circolare voci riguardanti il futuro di Tammy Abraham. Il centravanti sta vivendo un periodo di difficoltà in questa stagione dopo aver stupito tutti nella passata annata, culminata anche con la vittoria della Conference League. Il giornalista Simon Phillips ha rivelato al sito inglese che il Manchester United sarebbe fortemente interessato al venticinquenne. I Red Devils potrebbero salutare in estate Cristiano Ronaldo e i continui infortuni di Anthony Martial stanno spingendo la dirigenza a valutare l'acquisto di un altro attaccante. La richiesta economica dei giallorossi, però, è elevata poiché il contratto di Abraham è in scadenza nel 2026.

