Il Chelsea guarda in casa Roma: secondo quanto scrivono in Inghilterra, il club londinese pensa a Lorenzo Pellegrini come uno dei profili adatti per sostituire Mason Mount nel caso in cui il classe '99 dei Blues non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Oltre al capitano giallorosso, il Chelsea sta valutando anche Yeremi Pino del Villarreal.

(telegraph.co.uk)

