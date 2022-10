La concorrenza per Diogo Dalot aumenta. Da tempo la Roma segue il terzino del Manchester United, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ma sono molte le società a lui interessate. Secondo quanto riportato dal sito sportivo spagnolo, anche il Barcellona sarebbe fortemente in corsa e la dirigenza blaugrana lo avrebbe individuato come profilo ideale per rinforzare la fascia destra, tanto da aver già allacciato i contatti con l'entourage. Su Dalot ci sono anche Milan e Juventus.

(sport.es)

