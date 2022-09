Calciomercato Roma: Solbakken non arriverà prima di gennaio

Nonostante la finestra di calciomercato sia terminata meno di un mese fa, Tiago Pinto è al lavoro per accontentare le richieste di José Mourinho. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la Roma continua a essere in forte pressing su Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt. La società giallorossa ha già trovato l'accordo con il calciatore, ma difficilmente arriverà nella Capitale prima della sua scadenza del contratto, prevista il 31 dicembre 2022. Visti i rapporti non idilliaci tra i due club, appare quasi impossibile che i norvegesi lascino libero il calciatore con un mese e mezzo di anticipo, ammesso che il classe '98 sia disposto a rinunciare all'ultima mensilità.

(Il Tempo)