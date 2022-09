Calciomercato Roma: per la difesa spuntano anche Edgar Iè e Ceppitelli

È caccia al difensore centrale in casa Roma, e come fatto capire da Mourinho, il club giallorosso proverà a regalare al portoghese un nuovo innesto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Oltre ai nomi di Zagadou, Denayer e Maksimovic, spuntano altri due svincolati: Edgar Iè e Luca Ceppitelli. Il primo, di nazionalità portoghese, non ha rinnovato il contratto con il Trabzonspor ed è ancora senza squadra dopo circa 8 mesi (causa infortunio al legamento crociato). Il secondo, invece, ha terminato il suo contratto con il Cagliari lo scorso giugno.

