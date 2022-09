Calciomercato Roma: occhi su Timber dell'Ajax, piace anche a Napoli ed Inter

La Roma, secondo le informazioni del sito specializzato di calciomercato, monitora Jurrien Timber dell'Ajax da quando ha affrontato il club di Amsterdam nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Europa League nel 2021. Il difensore centrale, che può essere utilizzato anche come terzino destro, in Italia piace anche a Napoli ed Inter che periodicamente lo fanno visionare. Per l'olandese classe 2001, inoltre, in estate l'Ajax ha respinto offerte economiche importanti, da 25 milioni, arrivate dal Manchester United e dal Bayern Monaco.

