Calciomercato Roma, l'agente di Zagadou è in Italia: in corsa giallorossi e Inter

Il calciomercato si è chiuso alle 20 senza che la Roma ufficializzasse nuovi arrivi. Ma un ultimo colpo potrebbe arrivare dalla lista degli svincolati: si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore mancino classe 1999 nell'ultima stagione al Borussia Dortmund. Il suo agente, secondo quanto riportato, è in Italia per finalizzare l'accordo con un club: in corsa restano la Roma e l'Inter, che oggi però ha chiuso per Acerbi.

