Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi in pole per Chalobah a gennaio

Nel finale della finestra di mercato estiva si era discusso in casa Roma della possibilità di aggiungere un innesto nel reparto difensivo a disposizione di José Mourinho. Tra i vari nomi era circolato anche il profilo di Trevoh Chalobah del Chelsea che torna ad essere accostato alla Roma. Secondo le indiscrezioni che giungono dall'Inghilterra, è possibile un trasferimento in prestito del classe 1999 nel mercato di gennaio. Alcuni intermediari in Serie A starebbero proponendo l'affare e la Roma sarebbe in pole per accaparrarsi il difensore cresciuto nell'Academy dei Blues.

Il Chelsea, però, non vorrebbe privarsi di Chalobah a titolo definitivo ma solo in prestito.

(footballtransfers.com)

