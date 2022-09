Calciomercato Roma, dalla Turchia: principio di accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Vina a gennaio

Il futuro di Matias Vina sembra essere sempre più lontano da Roma. Secondo quanto riportato dal sito turco, il terzino sinistro potrebbe trasferirsi a gennaio al Galatasaray, che ha già seguito il calciatore in questa sessione di calciomercato. L'affare non si è concluso per mancanza di tempo e per la volontà di van Aanholt di rimanere in Turchia, ma i discorsi tra le parti non si sono mai interrotti. Mourinho ha già dato il via libera per la sua cessione e gennaio potrebbe essere il mese giusto. L'uruguaiano vuole lasciare la Roma per avere maggiore minutaggio e le due società hanno già raggiunto un principio d'accordo per il trasferimento del ventiquattrenne nella prossima finestra di mercato.

