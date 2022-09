Calciomercato Roma: Bianda rifiuta l'Alanyaspor, nessuna offerta per Coric. Entrambi verso la naturale scadenza del contratto

In casa Roma, conclusa la sessione estiva di calciomercato, restano solo due esuberi: si tratta di William Bianda e Ante Coric. Secondo gli aggiornamenti del portale dell'esperto di mercato, il difensore classe 2000 ha rifiutato un'offerta dell'Alanyaspor (il mercato in Turchia chiuderà oggi) per non rinunciare all'alto ingaggio accordato con i giallorossi. Non sono, invece, arrivate offerte da club turchi per Coric. Con ogni probabilità entrambi andranno a naturale scadenza di contratto, fissata nel 2023.

