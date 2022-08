VIDEO - Mourinho: "Belotti? Se è vero che vuole venire alla Roma, mi fa piacere"

Tema Andrea Belotti: parlando degli attaccanti a disposizione, José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cremonese ha risposto anche ad una domanda specifica sull'ex attaccante del Torino, accostato con insistenza ai giallorossi. "Se mi chiedi se mi piacerebbe avere un altro attaccante in rosa non rispondo perché il direttore Tiago Pinto lo sa e devo semplicemente aspettare con la speranza che si possa fare. Se non si può fare, andiamo avanti con quello che abbiamo - le sue dichiarazioni -. Se Belotti è un giocatore del Torino o di un'altra squadra non rispondo, ma dato che è svincolato posso dire qualcosa: se è vero che vuole tanto venire alla Roma, mi piace tanto questo feeling. Se viene o non viene non posso dirlo perché non lo so. Aspettiamo e vediamo".