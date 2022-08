Valencia, Gattuso: "Un club inglese ha formalizzato un'offerta importante per Guedes. Accetteremo la proposta"

Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro l'Atalanta e vinta 2-1 dagli spagnoli. Il tecnico italiano si è soffermato anche sul futuro Goncalo Guedes, accostato in estate con grande insistenza anche alla Roma. Le sue parole: "La dirigenza mi ha detto che un club inglese ha formalizzato un'offerta importante per Guedes. Si tratta di molti soldi, ma non so la cifra esatta. In questo momento dobbiamo accettarla, ma sicuramente miglioreremo la squadra".