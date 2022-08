UFFICIALE: Wijnaldum in prestito della Roma, contratto depositato in Lega (FOTO)

Prima ancora dei comunicati diramati dalla Roma, arriva comunque l'ufficialità del passaggio di Gini Wijnaldum in giallorosso. A darne comunicazione è il sito ufficiale della Lega Serie A, che nella sezione dedicata riporta proprio la conclusione dell'affare con il Paris Saint-Germain - a titolo temporaneo come ampiamente preventivato in queste settimane di trattative -. Si attende, a questo punto, soltanto l'annuncio del club dei Friedkin per chiudere il cerchio sull'altro colpo battuto dalla Roma in questa finestra di calciomercato.