Alla vigilia della sfida contro la Roma, prima giornata di campionato in scena domani sera allo Stadio Arechi, la Salernitana è pronta ad accogliere un rinforzo a centrocampo: dallo Spezia arriva Giulio Maggiore per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Il centrocampista è atteso oggi a Salerno per la firma su un contratto quadriennale. Lo riporta il sito dell'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

