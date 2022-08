Roma-Cremonese, Mourinho sul mercato: "C'è empatia con la proprietà, servono un attaccante e un centrocampista"

Dopo la vittoria per 1-0 all'Olimpico contro la Cremonese, José Mourinho è intervenuto anche in conferenza stampa e ha parlato delle necessità sul mercato dopo l'infortunio di Gini Wijnaldum. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Il mercato chiude tra pochi giorni, in questo momento è cambiata la priorità? Le serve più un centrocampista che un attaccante?

"Mi servono tutti e due, scusate (squilla il telefono di Mourinho, ndr). Il problema di prendere un giocatore non crea l'equilibrio che volevamo per la squadra. Per essere equilibrati abbiamo bisogno di un attaccante, di un giocatore di centrocampo e che permetta dietro, dove abbiamo solo 4 difensori centrali, di poter utilizzare se necessario un centrocampista, Cristante o Matic. Siamo tutti insieme nel club: io, la proprietà e il direttore non abbiamo opinioni diverse. Sappiamo quello che è necessario e loro cercheranno di fare il possibile. Il sentimento è positivo, perché esiste questo tipo di empatia. Prima di dire alla proprietà o al direttore, dopo l'infortunio di Wijnaldum, che avevamo bisogno di qualcuno, sono stati loro a dirmelo. Questo mi dà un senso di empatia, che mi piace e mi fa sentire bene qui".