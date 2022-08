Arek Milik sarà un nuovo giocatore della Juventus. L'ex attaccante del Napoli, in passato vicino anche alla Roma, arriva in bianconero dal Marsiglia e nella giornata di oggi è sbarcato a Torino e ha svolto le visite mediche come reso noto proprio dal club bianconero. Da capire se potrà già rientrare tra i convocati per la sfida alla Roma di sabato.