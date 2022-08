Ibanez e Bremer osservati speciali: allo Stadium attesi emissari del CT brasiliano

Con il Mondiale alle porte sono in arrivo moltissimi emissari nel nostro Paese per valutare i propri nazionali. Per la sfida tra Juventus e Roma è prevista la presenza di Matheus Bachi e Fabio Mahsereddjian, collaboratori del CT brasiliano, Tite, che vogliono vedere all'opera Gleison Bremer, sbarcato a Torino, sponda Juve, poche settimane fa. Ma ci sarà un altro osservato speciale, perché un fattore da considerare è che il numero 3 bianconero si contenderà la convocazione con un altro difensore che milita in Serie A: Roger Ibanez della Roma. Una sfida nella sfida, dunque, per i due centrali che vogliono staccare al più presto il pass per il mondiale in Qatar che comincerà a Novembre.

(Tuttosport)

