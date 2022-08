Non solo mercato in entrata, ora per il gm Tiago Pinto è tempo di cessioni. Dopo le cessioni di Carles Perez e Veretout si continua a lavorare per fare spazio al centravanti, quasi sicuramente Belotti, ed al difensore chiesti da Mourinho. Secondo quanto riportato dal sito del giornalista esperto in calciomercato, Pinto, che si trova a Milano, nelle prossime ore incontrerà dei procuratori per trattare le cessioni di Shomurodov, Kluivert e Afena Gyan.

