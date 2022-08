Calciomercato Roma, Villar a Genova per le visite mediche con la Sampdoria: "Felice di essere qui" (FOTO E VIDEO)

Gonzalo Villar è pronto a salutare di nuovo la Roma e accasarsi alla Sampdoria. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, lo spagnolo è atterrato in mattinata all'aeroporto Crisotoforo Colombo di Genova, svolgerà subito le visite mediche per poi mettere la firma sul nuovo contratto. Se le tempistiche lo permetteranno, nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Il centrocampista, che si trasferirà ai blucerchiati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: "Sono felice di essere qui, mando un saluto ai tifosi"

(gianlucadimarzio.com)

