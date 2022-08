LIVE - Calciomercato Roma: Felix-Cremonese ci siamo. Si sblocca l'arrivo di Belotti

"Un attaccante e un centrocampista", questa la richiesta espressa da Mourinho ieri in conferenza stampa. E la prima mossa della Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum potrebbe riguardare l'ingresso in stand-by da tempo di Andrea Belotti. L'affare sbloccato dal passaggio imminente di Felix alla Cremonese.

18.45 - Il passaggio di Felix alla Cremonese, a poco più di 7 milioni ma senza opzione di riacquisto per la Roma, sblocca l'arrivo di Belotti che negli ultimi tempi si è allenato in Sicilia. Triennale a 2,8 milioni l'anno per l'ex attaccante del Torino.

(calciomercato.com)

18.40 - Felix e la Cremonese sono vicini, è quanto scrive Gianluigi Longari su Twitter. 7 milioni la cifra, secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato per il passaggio del giovane attaccante della Roma alla squadra di Alvini, uscita sconfitta per 1-0 dall'Olimpico.