Calciomercato Roma: Ünder verso l'Atalanta. Ai giallorossi spetta il 20% della futura rivendita

Dopo essere stato acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia, Cengiz Ünder potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Marsiglia è molto interessato a Ruslan Malinovskyi, che è sempre più lontano dall'Atalanta. Il calciatore ucraino, infatti, vuole provare una nuova esperienza ed è in contatto con il club francese. Per abbassare le richieste dei bergamaschi, l'OM potrebbe inserire nell'affare Ünder. Le due società stanno trattando e la Roma osserva la situazione interessata poiché, come da accordi, incasserà il 20% del prezzo a cui il turco verrà ceduto.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side ???? #OM #TeamOM

Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022