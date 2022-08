Calciomercato, ufficiale: Guedes è un nuovo giocatore del Wolverhampton

Sfuma un altro obiettivo di mercato della Roma. Accostato insistentemente ai giallorossi, Goncalo Guedes è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. I Wolves hanno speso più di 30 milioni di euro per assicurarsi l'esterno portoghese. La società capitolina aveva inserito il suo nome nella lista dei desideri, ma la richiesta economica del Valencia era stata ritenuta troppo elevata, motivo per cui il gm Tiago Pinto si era defilato. Il club spagnolo ha annunciato la sua cessione tramite un comunicato: "Il Valencia CF e il Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto lunedì 8 agosto un accordo per il trasferimento di Gonçalo Guedes al club inglese.

Guedes è arrivato al Valencia CF nel 2017 dal Paris Saint Germain e ha collezionato 198 presenze in tutte le competizioni, segnando 40 gol e fornendo 32 assist. Ha giocato la sua prima partita da valencianista il 9 settembre 2017 contro l'Atlético de Madrid e nel 2019 è stato uno dei giocatori che hanno sollevato la Copa del Rey a Siviglia.

Il Club lo ringrazia per la sua professionalità come giocatore del Valencia CF e gli augura le migliori fortune in questa nuova fase della sua carriera".

(valenciacf.com)

