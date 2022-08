Calciomercato Roma, tutto su attaccante e centrocampista: per la mediana spunta Allan

Ormai la rotta sembra tracciata: dopo l'infortunio di Gini Wijnaldum la Roma sembra fermamente intenzionata ad intervenire nuovamente sul mercato per regalare a Mourinho un altro centrocampista. Che lo Special One sia affascinato dall'idea di poter allenare Belotti non è un segreto, ma sul nome della pedina da inserire in mediana ci sono ancora diversi dubbi. Stando a quanto riferisce il sito specializzato, però, tra i profili valutati a Trigoria - circolati nelle ultime ore i nomi di Grillitsch e Zakaria - c'è anche quello di Allan, ex Napoli oggi in forza all'Everton.

