Accelerata in questo segmento finale di calciomercato da parte della Roma: come riporta l'esperto di calcioemercato i giallorossi avrebbero trovato l'accordo con l'Olympiacos per il prestito di Mady Camara. Le cifre: prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è atteso nella Capitale già domani, con visite che però difficilmente potranno svolgersi prima di martedì.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE