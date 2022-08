Calciomercato Roma: tra domani e domenica le visite mediche di Belotti. Oggi Felix a Cremona

Per Andrea Belotti a Roma e alla Roma sembra ormai essere solo una questione di ore. Come riferisce il sito specializzato, il Gallo sbarcherà nella Capitale già domani. Visite mediche previste per domani pomeriggio o, al più tardi, per domanica, giorno in cui dovrebbe arrivare anche la firma di Belotti sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi: un triennale da circa 3 milioni di euro.

Previsto invece per oggi lo sbarco di Felix Afena-Gyan a Cremona: il ghanese passerà ai grigiorossi nell'ambito di un affare da 6 milioni più 4 di bonus e una percentuale sulla rivendita.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE