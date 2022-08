Calciomercato Roma, dalla Turchia: spunta anche il nome di Sambi-Lokonga per il centrocampo

Non solo Camara, Soumarè e Tameze, la Roma monitora anche altri profili per sostituire Georginio Wijnaldum e regalare a Mourinho un nuovo centrocampista. Come scrive il giornalista turco Ekrem Konur su twitter, infatti, nella lista del club giallorosso ci sarebbe anche Albert Sambi-Lokonga, classe '99 dell'Arsenal. Il giocatore fu acquistato un anno fa dall'Anderlecht per circa 17 milioni.





?Arsenal midfielder Albert Sambi Lokonga,is on Jose Mourinho's midfield shortlist at AS Roma as he looks to replace the injured Gini Wijnaldum.

?? ? #AFC ? #ASRoma pic.twitter.com/WVcK42drFy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 26, 2022