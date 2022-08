Calciomercato Roma: sogno Diallo del PSG per la difesa

Diverse gatte da pelare dalla Roma sul mercato: dalle scelte da prendere su un eventuale sostituto di Wijnaldum dopo l'infortunio ai tentativi di cedere per liberare una casella a Belotti, passando però anche per un difensore centrale. L'acquisto di una pedina per il reparto arretrato non è più una priorità assoluta, ma stando alle informazioni del quotidiano a Trigoria il sogno sarebbe Abdou Diallo. Il centrale è in uscita dal Paris Saint Germain ed il club giallorosso apprezza particolarmente il classe '96.

(Il Messaggero)