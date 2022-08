La cessione di Justin Kluivert ha subito un'importante frenata. Secondo quanto riportato a sorpresa dal sito dell'esperto di calciomercato, la trattativa con il Fulham è bloccata per il momento. L'esterno d'attacco olandese, infatti, non è rientrato nei criteri per richiedere il permesso di lavoro in Inghilterra. Inoltre, il club inglese avrebbe fatto sapere che l'affare sarebbe definitivamente saltato. Si attende la versione della Roma.

(gianlucadimarzio.com)

