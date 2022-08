Calciomercato Roma, Shomurodov-Bologna: si tratta sul prestito con obbligo fissato a 11 milioni. In Francia sicuri: è fatta, domani incontro dei giallorossi con Belotti

Sembrerebbe avanzare spedita l'operazione che porterebbe Eldor Shomurodov a vestire la maglia del Bologna. Come riporta su Twitter Flavio Maria Tassotti l'attaccante uzbeko arrivato un anno fa alla Roma è sempre più vicino al club felsineo, con la trattativa che sarebbe già in fase avanzata. Si tratta, al momento, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

Trattativa in fase avanzata tra #Bologna e #ASRoma per #Shomurodov: si tratta sulla base di un prestito con obbligo fissato a 11 milioni. pic.twitter.com/crPQCKllqk — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) August 5, 2022

Pochi dubbi sul fatto che sia già tutto concluso per il trasferimento di Shomurodov al Bologna, almeno in Francia: secondo Santi Aouna di Foot Mercato l'uzbeko finirà in rossoblù in virtù di un prestito con opzione di riscatto fissata a 11 milioni di euro. La partenza di Shomurodov spianerebbe la strada all'arrivo di Andrea Belotti: secondo la stessa fonte domani sarebbe in programma un incontro tra la Roma e il giocatore per tirare le somme e chiudere l'accordo.