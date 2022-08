Calciomercato Roma, Shomurodov ai tifosi sul suo futuro dopo Roma-Shakhtar: "Vediamo"

Che la Roma sia in trattativa per cedere Eldor Shomurodov non è certo un segreto. Finora la pista più calda è quella che lo porterebbe al Bologna, con i rossoblù ancora impegnati a convincere Tiago Pinto sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo l'uzbeko non nasconde un briciolo di incertezza in merito al proprio futuro. Come riporta il quotidiano sportivo, l'attaccante si è fermato con un gruppo di tifosi nel post di Roma-Shakhtar Donetsk. Shomurodov ha regalato loro una maglia e, sollecitato a svelare qualcosa sul proprio futuro, l'ex Genoa ha risposto così: "Vediamo".

(Corsport)