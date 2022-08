Calciomercato Roma, sfuma Senesi: l'argentino è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth (VIDEO)

La Roma deve dire addio a uno dei calciatori visionati per migliorare il reparto difensivo. Accostato in estate con grande insistenza ai giallorossi, Marcos Senesi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. L'argentino ha firmato un contratto quadriennale con il club inglese. Questo il comunicato della società: "L'AFC Bournemouth conferma l'acquisto del difensore centrale Marcos Senesi dal Feyenoord per una cifra non rivelata. L'apprezzato 25enne ha firmato un contratto quadriennale al Vitality Stadium. Diventa il quinto acquisto estivo dei Cherries e il secondo dall'Europa, dopo il recente arrivo del portiere Neto dal Barcellona. Difensore fisicamente e tecnicamente dotato, Senesi ha esordito in nazionale con l'Argentina in un'amichevole vinta contro l'Estonia a giugno.

Ha scalato le gerarchie al San Lorenzo, squadra argentina, collezionando 72 presenze prima di trasferirsi al Feyenoord, squadra olandese. Noto per il suo stile di gioco senza fronzoli, è stato affettuosamente soprannominato "il Gladiatore" dai tifosi del Feyenoord Stadium. Senesi ha collezionato 116 presenze con il club di Rotterdam, partecipando regolarmente alle competizioni europee. Ha fatto parte della squadra che ha raggiunto la finale di Conference League la scorsa stagione, giocando 90 minuti nella sconfitta contro la Roma. Con otto gol e sette assist in tre stagioni, Senesi ha mostrato un buon fiuto del gol e si è aggiudicato il Gol della Stagione Eredivisie 2020/21 per un'audace rovesciata contro l'ADO Den Haag".

Neill Blake, amministratore delegato dell'AFC Bournemouth, ha dichiarato a afcb.co.uk: "Questo è un grande acquisto per noi e Marcos porta un pedigree significativo alla nostra squadra. C'era, inevitabilmente, molto interesse per lui, quindi la sua scelta di venire qui è un chiaro segno del nostro fascino come squadra di calcio. Portare un attuale nazionale argentino con esperienza nelle competizioni europee è un'altra indicazione dell'ambizione del club e non vediamo l'ora di vedere Marcos con la maglia dell'AFC Bournemouth".

