Calciomercato Roma: rispunta Solbakken se parte Shomurodov

Dopo l'arrivo di Belotti, e quello imminente di Camara, il mercato in entrata della Roma potrebbe non finire qui. Nel mirino, infatti, c'è ancora Ola Solbakken. L'arrivo del norvegese, però, potrebbe sbloccarsi solo con la cessione di Shomurodov. Anche in questo caso un acquisto che può andare in porto solo se il Bologna accetterà di comprare l’ex Genoa a titolo definitivo. Manca ancora l’accordo tra i due club: Pinto chiede il prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni, il Bologna accetta la formula ma a un prezzo decisamente inferiore.

(ilmessaggero.it)

