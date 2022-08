Ormai da tempo fuori dai programmi della Roma, Alessio Riccardi è ad un passo dal firmare con il Latina, club che milita in Serie C. Il classe 2001, che si allena a parte con il resto della lista degli esuberi a Trigoria e non è mai rientrato nei piani di Mourinho, è pronto per iniziare una nuova avventura. Lo riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari.