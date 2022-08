Calciomercato Roma, retroscena Carles Perez: rifiutate Atalanta e Sassuolo a titolo definitivo

Si sblocca la vicenda Carles Perez, che salvo sorprese nelle visite mediche passerà al Celta Vigo in prestito oneroso - 1.1 milioni di euro - con opzione per il riscatto fissata intorno ai 10. La verità è che la Roma avrebbe preferito cederlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo, e dall'Italia in tal senso erano state avanzate proposte da Sassuolo e Atalanta. Pur di accontentare il calciatore, però, Tiago Pinto ha dovuto portare avanti la trattativa con il club spagnolo.

(Il Messaggero)