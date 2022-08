Calciomercato Roma: previsto per domani l'arrivo di Camara nella Capitale

La Roma è pronta ad accogliere un nuovo acquisto. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, l'arrivo di Mady Camara nella Capitale è atteso nella giornata di domani. Successivamente svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto e, in serata, sarà presente allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida di campionato tra Roma e Monza, valida per la quarta giornata di campionato. Il centrocampista della Guinea arriva dall'Olympiacos in prestito oneroso (1,2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 più una percentuale sulla futura rivendita.

(Sky Sport)