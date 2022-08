Calciomercato Roma: nuovi colloqui con il Fulham per Kluivert. I giallorossi vogliono l'obbligo di riscatto

In uscita dalla Roma e fuori dai programmi di José Mourinho, Justin Kluivert si avvicina al Fulham. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, oggi andranno in scena nuovi colloqui tra i due club per cercare l'accordo per il trasferimento dell'esterno olandese classe '99, che ha già un'intesa con il Fulham, e c'è fiducia per l'operazione. Inoltre, i giallorossi vogliono concludere l'affare in prestito con riscatto obbligatorio.

Fulham and AS Roma have new round of talks today to discuss Justin Kluivert deal. Full agreement on personal terms, Kluivert only wants Fulham - up to the clubs, now confident. ?⚪️⚫️ #FulhamFC

AS Roma want loan with mandatory buy clause to get it done. pic.twitter.com/Mghk7BL8T3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2022