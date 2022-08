Calciomercato Roma, niente fretta dopo il guaio Wijnaldum: si attendono sviluppi prima di varare un piano B

L'infortunio di Georginio Wijnaldum rovina i piani di Tiago Pinto e Mourinho, guastando anche le ambizioni dei tifosi. L'assenza dell'olandese per i prossimi mesi rischia di incidere sul rendimento della Roma, che però non si lascerà prendere dalla frenesia sul mercato. Stando a quanto riporta Alessandro Austini de Il Tempo sulle frequenze dell'emittente radiofonica, il club dei Friedkin non si affretterà a cercare un sostituto prima di aver capito con certezza i termini dell'infortunio, tempi di recupero compresi.

Al momento, dunque, un piano B di mercato per regalare a Mou una nuova pedina per la linea mediana non c'è. Decisiva sarà però, al riguardo, la scelta che verrà presa da Wijnaldum - di concerto con Roma, Psg e nazionale olandese - in merito all'eventuale operazione o alla terapia conservativa.

(Tele Radio Stereo)