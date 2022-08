Radja Nainggolan si è proposto alla Roma. Secondo le informazioni dell'edizione online del quotidiano, il centrocampista, ora in Belgio, si è offerto al club giallorosso, dove ha già militato, per dare una mano a Mourinho dopo l'infortunio di Gini Wijnaldum. La trattativa non è semplice e la dirigenza giallorossa farà il punto della situazione con il tecnico dopo la partita con la Cremonese.

(repubblica.it)

