Calciomercato Roma: mancano solo i dettagli per Felix alla Cremonese. Belotti più vicino

Si sblocca il mercato attaccanti per la Roma, sia in entrata che in uscita. Come scrive Ilario Di Giovambattista su twitter, infatti, Felix Afena Gyan è ad un passo dalla Cremonese, per la fumata bianca mancherebbero soltanto alcuni dettagli: l'operazione sarà a titolo definitivo. Con l'uscita dell'attaccante ghanese, si avvicina sempre di più Andrea Belotti, che ormai da tempo si è promesso ai giallorossi.

