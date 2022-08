Calciomercato Roma, le possibili alternative a Wijnaldum: da Frattesi a Zakaria, passando per Makengo

Tegola pesantissima per la Roma di Josè Mourinho, che perde uno degli acquisti di punta di questa campagna trasferimenti. Georginio Wijnaldum si frattura la tibia destra e il club giallorosso deve valutare di tornare pesantemente sul mercato per completare un centrocampo che si fa improvvisamente corto.

Non è escluso un ritorno di fiamma per Davide Frattesi, ma il Sassuolo non ha necessità di vendere dopo gli addii di Scamacca e Raspadori. Con la Juve si potrebbe poi aprire un discorso Denis Zakaria: i bianconeri non sono riusciti a cedere Rabiot e lo svizzero potrebbe non avere più la certezza di rimanere in bianconero. Da non trascurare, poi, un assalto last minute per Jean-Victor Makengo, centrocampista dell’Udinese già nel mirino della Roma in passato.

Intrecci importanti e complessi, che dovrebbero sciogliersi nelle ultime ore di mercato. Che per la Roma si preannunciano frenetiche.

(calciomercato.it)

